Полицейские Николаева изъяли из незаконного оборота более 11 тысяч петард и фейерверков

В Ингульском районе Николаева полицейские обнаружили функционирование двух складов-магазинов по продаже пиротехники, которые осуществляли свою деятельность нелегально. В результате изъято более 11 тысяч пиротехнических изделий.

Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области.

Стоимость изъятой продукции по предварительным подсчетам составляет более 30 тысяч гривен.

«В отношении двух лиц, которые незаконно реализовывали пиротехнику, полицейские составили административные протоколы по статье 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил перевозки, изготовления и продажи пиротехнических изделий»), что влечет за собой наложение штрафа в размере от 595 до 1700 гривен с конфискацией всей продукции», - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 декабря, во время рейда в Ингульском районе полицейские выявили еще два факта нарушения правил продажи пиротехнических изделий в неспециализированных магазинах.