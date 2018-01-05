В «Жулянах» поймали двух торговок людьми, которые отправляли девушек заниматься проституцией в Грецию

Полиция задержала в международном киевском аэропорту «Жуляны» двух торговок людьми, которые переправляли украинок в Грецию.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Две киевлянки были задержаны во время прохождения авиационного контроля. Одна из них проживает в Греции с 2013 года. Женщины переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. За предоставление интимных услуг девушкам обещали до пяти тысяч евро в месяц, а также бесплатное проживание.

«На самом деле украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы. Их постепенно втягивали в долговую кабалу», - докладывает полиция Киева.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. По факту торговли людьми начали уголовное производство.

Напомним, что николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу, которым занимался 34-летний николаевец - школьный учитель хореографии.