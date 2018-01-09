Апелляционный суд Донецкой области оставил Титова под стражей

В Мариуполе Апелляционный суд Донецкой области 9 января рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Михаила Титова, которые не согласны, что их подзащитному продлили содержание в СИЗО.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Напомним, что в декабре Жовтневый районный суд Мариуполя лишь на четвертый день смог продлить арест Титову.

Хронология событий:

15:45 Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката Войченко, оставив решение суда первой инстанции в силе.

15:10 Представители прокуратуры в свою очередь заявили, что считают риски, которыми аргументируют арест Титова, обоснованными, отмечают о проведении ряда экспертиз и дальнейшем продолжении следствия.

После дебатов сторон суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по апелляционной жалобе адвоката Войченко.

14:02 После рассмотрения ходатайств суд перешел к изучению непосредственно апелляционной жалобы адвоката Войченко. В апелляции Войченко отмечает ряд нарушений со стороны следственного судьи Жовтневого райсуда Мариуполя, который продлил арест Титову.

13:53 Адвокат Сергей Войченко заявил несколько ходатайств. В частности, он потребовал приобщить к материалам документы, характеризующие Титова с положительной стороны и документы о его благотворительной деятельности. Также защитник акцентировал внимание на ряде нарушений в приобщенных прокуратурой доказательствах: в отсутствии дисков негласных следственных розыскных действий, а наличии только протоколов; отсутствии определений суда о проведении НСРД; наличии материалов других производств, которые не имеют отношения к Титову.

По словам адвоката, в таких условиях суд не мог объективно оценить доказательства. Войченко также просил вытребовать недостающие материалы и изучить их, но суд отказал в этом требовании адвоката. Кроме того, сторона защиты просила допросить ряд свидетелей, показания которых имеют значительные различия. Суд отказался допрашивать свидетелей.

13:31 Адвокат Сергей Войченко попросил суд навести порядок в судебном заседании, чтобы Ерошкин как следователь не занимал место прокурора, или предъявил документы об изменении статуса и снятии с группы следователей и назначении в группу прокуроров в уголовном производстве. Сторона защиты ознакомилась с этими документами, и Ерошкин остался на месте.

12:55 Интересы Титова представляют адвокаты Сергей Войченко, Василий Калаянов и Руслан Табанаш. Сторону обвинения представляют прокурор Тирон и следователь Ерошкин.

Михаил Титов не был доставлен в суд. Адвокат Войченко потребовал выяснить обстоятельства недоставки его клиента в суд: Титов написал заявление об участии в рассмотрении апелляции, но его так и не привезли на заседание по неизвестным причинам. Адвокаты считают это грубым нарушением прав их подзащитного и попросили перерыв для доставки Титова в суд.

Судьи отметили, что им не приходила информация о вышеуказанной просьбе Титова. Такую же позицию высказала и сторона гособвинения. В свою очередь защита заявила о возможной заинтересованности суда в производстве из-за отказа дать возможность Михаилу Титову участвовать в заседании, адвокаты заявили отвод коллегии судей. Суд отказал в отводе коллегии.