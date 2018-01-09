В Италии и Германии задержаны 169 человек по делу о мафии

Немецкая и итальянская полиция провели рейд против мафиозного клана семей Фарао и Маринкола. Утром во вторник, 9 января, были задержаны 169 человек.

Об этом передает газета Сorriere della Сalabria.

Совместная операция полиции двух стран была направлена против членов преступной группировки «Ндрангета», мафиозного клана Фарао-Маринкола. В ходе задержаний было изъято около 50 млн евро.

Среди задержанных - десятки итальянских чиновников регионального уровня, в том числе президент провинции Кротоне Николемо Парилья, которого год назад на выборах поддержали 62,2 % избирателей.

Следствие полагает, что он получил эту должность благодаря поддержке мафиозного клана. Также, по версии следствия, семьи Фарао и Маринкола создали "преступный холдинг" и оказывали влияние на бизнес в сфере производства вина, продуктов питания, утилизации мусора, а также похоронных услуг.

«Ндрангета» - одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии, занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты.

Напомним, в Италии умер «босс боссов» сицилийской мафии, приговоренный к 26 пожизненным заключениям.