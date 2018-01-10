Изменение квалификации и служебная проверка: В полиции рассказали о дальнейшем расследовании дела по угрозам нардепу Вадатурскому

Андрей Вадатурский Уголовное производство по фактам угрозы убийством народному депутату Украины, николаевцу Андрею Вадатурскому в Следственное управление ГУНП Украины в Николаевской области с квалификацией производства по признакам ст. 346 Уголовного кодекса («Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля»).

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации николаевской полиции.

«Также будет проведена служебная проверка, и действия руководства следственного отдела Центрального отдела полиции получат юридическую оценку», - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вадатурский еще летом 2017-го года получил угрозу убийством. По данному факту было начало уголовное производство по ст.129 Уголовного кодекса Украины («Угроза убийством»), то есть без учета того, что угрожали нардепу. Да и спустя 2 месяца следователь закрыл его, не найдя состава преступления.

И только после повторного обращения нардепа расследование возобновили. Причем, в том же самом Центральном отделении полиции, где преждевременно принималось решение о закрытии.