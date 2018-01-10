На Николаевщине неизвестные угнали авто, ранив ножом его владельца - объявлен план «Перехват»

На Николаевщине в среду, 10 января, двое злоумышленников, которые попросили мужчину отвезти их в Калиновку, ранили его ножом в шею и украли автомобиль.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, около 14:50 днем на межгородском автовокзале к мужчине подошли двое и попросили отвезти их в село Калиновка Витовского района. Нападение случилось около 15:45. При въезде в населенный пункт один из пассажиров ударил водителя ножом в шею. Раненный мужчина остановил авто и выбрался из салона, в это время злоумышленники сбежали на его автомобиле «OPEL Vectra» серебристого цвета с государственными номерными знаками ВЕ7057ВМ в направлении города Баштанка.

Отмечается, что потерпевший госпитализирован, на данный момент медики оказывают ему необходимую помощь.

Полицейские объявили план «Перехват», ведутся поиски преступников и автомобиля.

«Просьба к гражданам, которым известны любые обстоятельства указанного преступления или информация, полезная для следствия, сообщить в Витовское отделения полиции Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10 А или по телефонами (0512) 44-68-58, 102», - говорится в сообщении.

Сведения по указанному факту внесены в единый реестры досудебных расследований по признакам ч. 3 в. 289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает до двенадцать лет лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Днепре злоумышленник с ножом напал на таксиста и угнал его автомобиль.