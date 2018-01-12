В Черкассах пропавшую женщину искали несколько суток и нашли зарезанной в лесополосе

В Черкассах полиция четверо суток искала пропавшую женщину, которая ушла на работу и не вернулась. Её тело нашли в лесополосе.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В ночь с 7 на 8 января жительница Черкасс сообщила в полицию, что её мать, которая работает водителем такси, не выходит с ней на связь. В ходе поисков правоохранители нашли автомобиль пропавшей 42-летней женщины, однако её в нём не было.

Позднее полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве женщины. А в четверг, 12 января, в лесополосе они нашли её труп. По словам 20-летнего подозреваемого, во время убийства он «был очень пьяным и зарезал женщину ножом».

Напомним, что ранее Юрий Россошанский, которого обвиняют в убийстве юриста Ирины Ноздровской, рассказал, как убил её.