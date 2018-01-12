В Кривом Роге неизвестные обокрали храм, похитив пожертвования и украшения

В Кривом Роге сегодня утром, 11 января, неизвестные обокрали храм. Преступники разбили окно и ворвались в помещение церкви.

Об этом сообщает «5 канал»

Как заявили сами священнослужители – воры украли освященные серебряные цепочки и крестики на сумму свыше 30 тысяч гривен, которые хранились в церковной лавке. Также их добычей стали пожертвования прихожан на сумму более 17 тысяч гривен. Работники церкви говорят, что эти деньги планировали потратить на оплату отопления.

- На микрорайоне Пятый Заречный произошла кража из храма. На место происшествия выехали СОГ Покровского отделения полиции, Криворожский отдел полиции и группа кинологов. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются, – сказала пресс-офицер Покровского отделения ГУ НП Кривого Рога Юлия Коляда.

Напомним, в Одесской области неизвестные ограбили и осквернили храм.