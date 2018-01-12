Полиция изъяла у жителя села на Николаевщине более двух килограммов наркотиков, которые тот выращивал «для себя»

У жителя села в Николаевской области полицейские нашли более двух килограммов каннабиса.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в Баштанский отдел полиции сообщили, что один из местных жителей хранит у себя дома наркотики. В ходе санкционированного обыска полицейские обнаружили в сарае и гараже 33-летнего мужчины мешки с высушенным каннабисом весом более двух килограммов. Сам хозяин уверяет, что хранил и выращивал наркотики исключительно для собственного употребления. Приблизительную стоимость наркотиков оценили в 48 тысяч гривен.

В полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта»).

Изъятые наркотики направили на исследование, после выводов экспертов будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Сейчас следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что суд отправил на три года в тюрьму и лишил половины имущества николаевского участкового, который варил и продавал амфетамин.