Полиция пришла с обыском в зал игровых автоматов, где убили николаевца – заведение «внезапно» оказалось пустым

Полиция Николаева еще с июня 2016 года пыталась закрыть зал игровых автоматов на улице Космонавтов, однако каждый раз он возобновлял свою работу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее в этом зале убили николаевца. После случившегося сообщалось, что заведение продолжило свою работу, но просто сменило вывеску.

С разрешения суда 11 января следователи Заводского отдела полиции провели еще один обыск в зале. На этот раз оборудование и другое имущество, необходимое для услуг в сфере игорного бизнеса, полностью отсутствовало.

Ранее, еще в июне 2016 года полицейские установили, что «под видом распространения государственных лотерей указанное учреждение предоставляет возможность доступа к азартным играм». В связи с этим следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины («Занятие игорным бизнесом»).

В течение 2017 года провели 5 санкционированных обысков, во время которых изъяли 47 единиц компьютерной техники и другое имущество. Несмотря на принятые меры, через короткий промежуток времени заведение восстанавливало свою работу.

В августе 2017 года в Заводский районный суд направили ходатайство об аресте помещения в виде запрета пользоваться и распоряжаться им в сфере игорного бизнеса. Сначала указанное ходатайство было удовлетворено в полном объеме, однако в сентябре вынесено постановление об отмене ареста. Владельцу заведения в октябре сообщено о подозрении в совершении преступления.