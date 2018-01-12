Депутата Одесского облсовета разыскивают за попытку дать взятку в размере полумиллиона долларов детективу НАБУ

В пятницу, 12 января, сотрудники НАБУ совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили депутата Одесского областного совета, который предлагал взятку детективу НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его вероятному сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов сотруднику НАБУ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного Кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»).

«Взятка сотруднику НАБУ предлагалась в обмен за снятие ареста со счетов общества с ограниченной ответственностью, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы. Идет речь о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета», - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Кроме того отмечается, что упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» в начале 2016 года было продано за 4 миллиона гривен, а в сентябре того же года ее приобрела Одесская мэрия уже за 185 миллионов гривен. Отмеченные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия в декабре 2016 года инициировано наложение ареста на счета упомянутого частного общества.

Генпрокуратура выпустила сообщение несколько позже НАБУ, в котором отмечает, что местонахождение депутата и его подельника неизвестно.

«Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемых, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых, с целью вручения им ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку последние уклоняются от следствия. В случае неустановления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины, последние будут объявлены в государственный и международный розыск», - сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что 4 ноября с заявлением в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины обратилось некое «лицо, которому стало известно о приготовлении к предоставлению злоумышленниками работнику НАБУ неправомерной выгоды за снятие арестов со счетов субъекта хозяйственной деятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского областного совета) в сумме 185 миллионов гривен и избежание конфискации арестованных средств, который задействован в схеме завладения средствами Одесского городского бюджета».

Сотрудники департамента ГПУ и НАБУ провели негласные следственные (розыскные) действия, и 17-21 ноября был «безапелляционно задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме 500 тысяч долларов США».

Одесское издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что о подозрении сообщили депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко, который некоторое время возглавлял «Краян». Бабенко входит во фракцию БПП «Солидарность».

Олег Бабенко

Напомним, что детектив НАБУ отказался от взятки в 800 тысяч долларов, а мужчина, пытавшийся его подкупить, задержан.