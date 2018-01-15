Прокуратура объявила в розыск бывшего топ-милиционера Запорожья за ограбление коллекционера оружия

Прокуратура Запорожской области сообщила одному из бывших начальников областного главка МВД о подозрении в ограблении коллекционера оружия Леонида Петрашина.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры,

Дело квалифицировано по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, подозреваемый объявлен в розыск.

Местное издание IP News пишет, что речь идет о бывшем первом заместителе начальника областной милиции полковнике Виктором Козицким.

Ограбление произошло в 2010 году. Коллекционера привезли на допрос в ГУ МВД в Запорожской области, а в это время всю его коллекцию сложили в мешки и увезли в неизвестном направлении. В отношении коллекционера возбудили уголовное дело по статье 263 УК - незаконное хранение оружия. Прокуратура сообщает, что коллекция была оценена в 30 млн гривен.

В 2014 году Петрашин увидел оружие из своей коллекции в телевизионной передаче с места жительства бывшего генерального прокурора Пшонки.

Сейчас идет досудебное расследование, устанавливаются соучастники преступления.

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