В Николаеве на торговле наркотиками задержали офицера полиции

В Николаеве сотрудники внутренней безопасности задержали участкового, который наладил торговлю каннабисом среди своих знакомых .

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Информация о противоправной деятельности одного из сотрудников подразделения областной полиции стало известной оперативникам Николаевского управления ДВБ НПУ в конце 2017.

«После проверки было установлено, что 26-летний участковый офицер полиции работает «на два фронта» - помимо выполнения служебных обязанностей приторговывает наркотиками», – отметили в ДВБ.

Лейтенант полиции сбывал каннабис среди своих знакомых различными партиями длительное время. За пять грамм «травы» принимал 500 гривен. В среднем за месяц полицейский имел 10-20 тысяч гривен «дополнительной» прибыли.

Участкового задержали во время очередного сбыта партии наркотиков.

По собранным материалам УДВБ НПУ прокуратурой Николаевской области проводится уголовное производство по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются мероприятия по объявлению участковому офицеру подозрения и избрании меры пресечения. За сбыт наркотических средств задержанному полицейскому грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в марте 2017 года старшего лейтенанта Заводского отдела полиции задержали после сбыта очередной партии амфетамина. До этого полицейский 9 лет проработал в органах внутренних дел. Изготавливал наркотик участковый у себя в частном доме в селе Себино.

Позже суд приговорил его к трем годам лишения свободы и конфисковал половину имущества.