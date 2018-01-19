Устроивший стрельбу в Одессе оказался активистом «партии Сталина» - в его квартире изъяли арсенал оружия

Валентин Дорошенко Боевая операция в Одессе, где сегодня произошла стрельба, продолжается.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«В 15:30 в Одессе сотрудники уголовного розыска задержали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление. Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен. Сейчас боевая операция в Одессе продолжается», - написал он.

По информации Князева, сейчас полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы.

По информации «Думской», мужчина, ранивший троих полицейских и убитый их коллегами на улице Новосельского, — известный одесский деятель пророссийского толка Валентин Дорошенко.

Он называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль — приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии «Родина» Игоря Маркова.

В перестрелке, кроме полицейских, также пострадал случайный очевидец события, сообщили в полиции.

"В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Принимаются меры по ее изъятию", - отмечается в сообщении.

Выяснив, что Дорошенко вернулся домой, к нему нагрянули полицейские — два оперативника Приморского отдела и участковый. Тогда «сталинист» достал пистолет и напал на правоохранителей. Участкового он ранил в грудь, одного из оперов — в ногу.