В больнице умер одесский полицейский, тяжело раненный во время перестрелки

В Одессе в больнице умер 27-летний участковый офицер полиции, старший лейтенант Сергей Пригарин, которого 19 января ранили во время перестрелки.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал глава Национальной полиции Сергей Князев.

У погибшего остались жена и двухлетняя дочь. «Думская» пишет, что во время перестрелки злоумышленник выпустил в него пять пуль в упор.

Напомним, что в Одессе активист так называемой «партии Сталина» Валентин Дорошенко устроил стрельбу, убил своего сообщника и ранил трех полицейских.

Во время перестрелки Дорошенко получил смертельное ранение. В помещении, где он скрывался от розыска впоследствии нашли арсенал оружия и гранаты.