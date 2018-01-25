На Николаевщине задержали браконьеров, которые ловили рыбу донным тралом

В среду, 24 января, инспектор Николаевского рыбоохранного патруля совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Государственной пограничной службы Украины «Николаев» и Очаковского ОП ГУ НП в Николаевской области задержали браконьеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского рыбоохранного патруля.

Так, в 05:00 на акватории Днепровско-Бугского лимана один из работников рыбака, осуществляющего промысел в зоне контроля патруля, с другим человеком с мотофелюги незаконно ловил рыбу донным тралом. Инспектор выявил у него 17 особей леща, 8 особей судака и 3 особи тарани.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины составил 24 542,67 гривен. В отношении правонарушителей составили протоколы об административном правонарушении по признакам части 4 статьи 85 КУоАП (Нарушение правил использования объектов животного мира) и изъяли у них орудия лова и водные биоресурсы.

Также в патруле отметили, что такой способ ловли в акватории Днепровско-Бугского лимана в это время года является опасным и уязвимым для водных биоресурсов, особенно в местах их значительного скопления.

Напомним, что ранее на Центральном рынке Николаева рыбохранный патруль изъял осетра, занесенного в Красную книгу Украины.