В Запорожской области за взяточничество суд приговорил к 5 годам тюрьмы экс-начальника колонии

Запорожский районный суд приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего начальника Беленьковской исправительной колонии №99 Государственной пенитенциарной службы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Суд признал чиновника виновным в том, что он требовал и получил 1 тыс. долларов от осужденного, который украл имущество колонии.

Начальник колонии не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и не добился изменения условий отбывания наказания для осужденного.

«Приговорен к реальной мере наказания в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, и с лишением специального звания майора внутренней службы», - говорится в сообщении.

Напомним, одесский суд приговорил николаевского военного к году содержания в дисциплинарном батальоне за «самоволку» и дачу взятки.