Теракт в Кабуле назвали самым смертоносным за последнее время - число погибших приблизилось к 100 человек

Количество погибших в результате взрыва в Кабуле в субботу, 27 января, возросло до 95 человек, еще 158 пострадали.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местных чиновников.

По словам свидетелей, район был заполнен людьми, когда бомба взорвалась (примерно в 12:15 по местному времени). Дым был виден со всего города.

Должностные лица заявили, что число погибших, вероятно, будет продолжать расти, поскольку жертвы были доставлены в больницы для получения медицинской помощи.

Эту атаку назвали самой смертоносной в Кабуле за несколько месяцев.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что в результате теракта в Кабуле 27 январяпогибли по меньшей мере 17 человек, 110 получили ранения. Взрыв произошел в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания, - через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель «Интерконтиненталь», где погибли семь граждан Украины.

Напомним, в МИД Украины сообщили, что предварительно, украинцы во время теракта в Кабуле не пострадали