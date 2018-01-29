В АМПУ подтвердили связь обысков с николаевской фирмой по дноуглублению – в сговоре подозревают экс-руководство госпредприятия

В государственном предприятии «Администрация морских портов Украины» сообщают, что обыски связаны с действиями предыдущего руководства и дноуглублением подрядной фирмы ООО «Техморгидрострой».

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

«В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда для дальнейшего расследования. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и привлечения виновных к ответственности», — отметил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

Как известно, 29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

На пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в 2015-2016 годах АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов были заключены договоры с ООО «Ирида», ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси», однако цены в договорах были завышены почти в два раза. По версии следствия, в результате злоупотреблений государству нанесен ущерб на сумму около 300 миллионов гривен.

Позже в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ задержали в Одессе экс-руководителя АМПУ Андрея Амелина и десяток других чиновников.