Новый начальник николаевских патрульных ранее руководил спецоперацией по задержанию рейдеров на «Колосе»

Новый и.о. начальника патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила в декабре 2017 года руководил задержанием рейдеров, которые захватили рынок в Николаеве.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

- В декабре прошлого года группа лиц захватила и забаррикадировалась в администрации одного из местных рынков. Именно под руководством Виталия Данилы почти два десятка вооруженных злоумышленников были обезврежены, - отметил заместитель главы Нацполиции.

Напомним, что речь идет о попытке рейдерского захвата рынка «Колос». Тогда к спецоперации привлекли четыре экипажа и тактическую группу патрульной полиции. Всего было задержано 18 человек, которые являются жителями Киева и Кропивницкого. У задержанных нашли травматическое оружие.

Ранее сообщалось, что Фацевич в Николаеве представил Виталия Данилу на должности нового начальника местной патрульной полиции. Также стало известно, что Виталий Данила начал свою работу в рядах патрульной полиции Одессы. После этого он занимал должность командира 1-го батальона Управления патрульной полиции Николаева. За это время Виталий Данила зарекомендовал себя опытным полицейским и руководителем.

Александр Фацевич во время общения с николаевскими полицейскими отметил необходимость четкой координации подразделений превентивной деятельности и патрульных полицейских, которые будут обслуживать все автодороги Николаевской области. Для эффективной работы полицейских в районных центрах будет улучшено материально-техническое обеспечение блока превентивной деятельности.