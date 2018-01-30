На свалке под Первомайском обнаружили тело мертвого младенца

На городской свалке Первомайска 30 января нашли тело мертвого младенца.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Днем в полицию обратился работник одного из коммунальных предприятий, который нашел на городской свалке тело новорожденного ребенка. Прибыв на вызов, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили среди мусора полиэтиленовый пакет, в который было завернуто тело младенца.

Предварительно, признаков насильственной смерти на теле ребенка на обнаружили. Для установления окончательной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личность и местонахождение роженицы.

Напомним, что ранее в Николаеве девушку наказали условным сроком за убийство новорожденного ребенка.