В Николаеве нацгвардейцы задержали подозреваемого в краже

В Николаеве нацгвардейцы задержали злоумышленника, пытавшегося похитить строительные материалы.
Об этом сообщили в воинской части №3039.
Во время несения службы по охране общественного порядка в Центральном районе наряд Национальной гвардии получил сообщение, что неизвестный проник на территорию дома и пытается похитить строительные материалы.
Оперативно прибыв по указанному адресу, вооруженные бойцы Нацгвардии Кобзарь, Яремкив и Панченко задержали подозреваемого, который не успел покинуть место преступления. Задержанного доставили в Центральный отдел полиции.
Напомним, что ранее николаевский спецназ использовал автовышку, чтобы штурмовать квартиру наркоторговца.