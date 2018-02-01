В Николаеве нацгвардейцы задержали подозреваемого в краже

В Николаеве нацгвардейцы задержали злоумышленника, пытавшегося похитить строительные материалы.

Об этом сообщили в воинской части №3039.

Во время несения службы по охране общественного порядка в Центральном районе наряд Национальной гвардии получил сообщение, что неизвестный проник на территорию дома и пытается похитить строительные материалы.

Оперативно прибыв по указанному адресу, вооруженные бойцы Нацгвардии Кобзарь, Яремкив и Панченко задержали подозреваемого, который не успел покинуть место преступления. Задержанного доставили в Центральный отдел полиции.

Напомним, что ранее николаевский спецназ использовал автовышку, чтобы штурмовать квартиру наркоторговца.