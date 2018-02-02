Проходящий терапию николаевец решил «заработать» и продавал метадон

В Николаеве 33-летний наркозависимый продавал таблетки метадона, которые ему выдавали врачи в рамках терапии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступила информация, что мужчина хранит и продает наркотики. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск в доме подозреваемого и нашли 36 таблеток метадона.

«По словам злоумышленника, он является участником метадоновой программы, потому что раньше употреблял наркотики. После того, как мужчина решил «завязать», он обратился за помощью к врачам, где был поставлен на учет и по рецепту получал метадоновые таблетки в количестве 30 штук на 10 дней. Через некоторое время он решил подзаработать на этом и начал продавать метадон по 100 гривен за одну таблетку», - сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого начато уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевских наркодилеров, задержанных в результате масштабной операции, арестовали с миллионными залогами.