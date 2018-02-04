На Николаевщине дело экс-чиновницы, которую обвиняли в растрате денег во времена событий на Майдане, не дошло до суда – прокуратура его закрыла

Уголовное производство по факту растраты бюджетных средств бывшим директором территориального центра занятости Веселиновской райгосдаминистрации в период событий на Майдане так и не «дошло» до суда – следователь прокуратуры Николаевской области еще в конце 2015-го года закрыл его.

Об этом свидетельствует официальный ответ прокуратуры на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как 18 июня 2015-го года прокурор Николаевщины на тот момент Вячеслав Кривовяз анонсировал передачу соответствующего обвинительного акта в суд:

- Уже объявлено о подозрении бывшему директору территориального центра занятости Веселиновской РГА. В то время, как ее сотрудники находились в Киеве на «Антимайдане», она отчитывалась о том, что они на работе, и они получали заработную плату из бюджета. В ближайшее время обвинительный акт по этому эпизоду будет направлен в суд.

Однако, этого так и не произошло. Как отмечается в ответе прокуратуры на запрос, решение о закрытии уголовного производства было принято 31 декабря 2015-го года. то есть, спустя 6,5 месяца после заявления Кривовяза.

В прокуратуре сообщили, что уголовное производство было открыто по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч.1 ст.366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины. А решение о закрытии принималось на основании п.2 ч.1 ст.284 Уголовно-процессуального кодекса «в связи с отсутствием состава уголовных правонарушений».

Стоит отметить, что в прокуратуре закрыли и уголовное производство по факту отправки из Николаева в Киев так называемых «титушек» во времена Майдана – в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.