В Николаеве работников училища подозревают в присвоении стипендий студентов

В Николаеве полиция подозревает должностных лиц ПТУ № 4 НУ «ОЮА» в присвоении бюджетных средств, которые направленные на оплату стипендий.

Об этом говорится в определении Заводского районного суда Николаеве о доступе к ряду банковских счетов и фото-, видеоматериалов в момент снятия средств в банкоматах.

Ведомости о совершении уголовного преступления по признакам части 3 статьи 191 Уголовнго кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований еще в августе 2015 года.

«Сотрудниками УППСЭ УМВД Украины в Николаевской области было обнаружено и установлено, что должностные лица обособленного структурного подразделения ПТУ №4 НУ «ОЮА» в Николаеве, злоупотребляя своим служебным положением, присваивают и разворовывают бюджетные денежные средства, чем вызывают государству материальный ущерб в крупном размере», – говорится в определении.

В то же время в еще одном определении суда по этому производству передаются показания некоторые свидетелей, который доказывают противоправные действия в училище.

Из пояснений некоторых граждан стало известно, что они никогда не учились в ПТУ №4 и не получали там стипендии, а документация училища свидетельствует об обратном.

Один из допрошенных рассказал полиции, что ему диплом ПТУ №4 предложил получить знакомый, а через время этот же знакомый отдал ему диплом. При этом свидетель утверждает, что документы в училище никогда не подавал, не посещал его и не получал стипендию.

Мать еще одного «студента» также сообщила, что к ней с подобной просьбой о поступлении обращался сотрудник училища, которому она передала нужные для зачисления на учебу документы. Несмотря на это ее сын получил диплом этого учебного заведения, а согласно данным налоговой он еще и получал стипендию.

Напомним, что полиция заподозрила бухгалтера Николаевского юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» в мошенничестве для присвоения денег студентов.