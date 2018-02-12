Полиция Ингульского района разыскивает «Mercedes», угнанный со двора многоэтажного дома

В Николаеве полицейские разыскивают автомобиль, угнанный ночью 10 февраля со двора многоэтажного дома №52 по улице Апрельская.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в полицию Ингульского района обратился местный житель, который сообщил, что 10 февраля около 1:00 он оставил во дворе свой автомобиль «Mercedes Е210» бежевого цвета с номерным знаком VG73339 болгарской регистрации. Однако, утром, около 6:40, он обнаружил пропажу своего автомобиля.

Сейчас начато уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления, или владеют информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: город Николаев, улица 12-я Продольная, 42А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Напомним, что сотрудники полиции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг, 8 февраля, в городе Вознесенске, в результате которого с телесными повреждениями был госпитализирован мужчина.