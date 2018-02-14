В Николаеве трое парней во время празднования дня рождения украли батарею: «Нам не хватило выпивки»

В Корабельном районе Николаева трое парней из-за нехватки денег на алкоголь украли батарею отопления.

Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.

Информация о краже на спецлинию «102» поступила от потерпевшей, у которой из тамбура неизвестные украли батарею отопления. Сообщение немедленно передали в центр управления нарядами полиции – «Цунами».

«Когда она вышла в подъезд, то обнаружила пропажу батареи отопления. Выглянув в окно, женщина увидела автомобиль, на котором скрылись воры, о марке и номерном знаке она сообщила полицейским», - говорится в сообщении.

Во время отработки близлежащей территории правоохранители обнаружили указанный автомобиль, в котором находилось трое молодых людей возрастом 22, 21 и 17 лет. В свою очередь, увидев полицейских, они попытались скрыться. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

«Мы праздновали день рождения друга, нам не хватило выпивки, да и деньги закончились, вот и решили продать батарею», - пояснил один из задержанных.

Во время задержания также привлекались наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции. Следственным отделением начато уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в Южноукраинске двое ранее судимых местных жителей похитили канализационные трубы из подвала многоквартирного жилого дома.