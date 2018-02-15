В Мариуполе суд рассматривает ходатайства прокуратуры о продлении ареста фигуранту «дела Титова»

Дмитрий Леонов В четверг, 15 февраля, в Жовтневом районном суде города Мариуполя рассматривается ходатайство прокуратуры Николаевской области о продлении меры пресечения Дмитрию Леонову.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Стоит отметить, что из пяти задержанных под стражей в СИЗО остались только Леонов и Михаил Титов. Ранее Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу на домашний арест. Позже апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко и Бориса Серафимова.

Информация постоянно обновляется:

20:14 Каждая из сторон вступила в дебаты, где высказала свое мнение по поводу доказательств и о продлении меры пресечения подозреваемому. Судья ушел в совещательную комнату для принятия решения по продлению меры пресечения Дмитрию Леонову.

В связи с объемом решения оглашение будет уже завтра после 13:00.

19:42 После изучения материалов, которыми прокуратура аргументирует свое ходатайство, и после бурного их обсуждения в течение нескольких часов суд перешел к изучению письменных доказательств, приобщенных стороной защиты.

17:00 В суде проходит рассмотрение письменных доказательств, которое сопровождается очень долгими комментариями.

15:40 Зачитывая ходатайство, прокурор акцентировал внимание на существующих рисках скрываться от следствия, тяжести обвинения, возможности влиять на свидетелей и потерпевших. Свое ходатайство прокуратура аргументировала рядом протоколов и показаний.

Также отмечалось, что досудебное расследование подходит к концу. Уже допрошено более 160 человек, осталось около 20, а из порядка 80 экспертиз ожидаются результаты 19. Кроме того, гособвинение настаивает на содержании Леонова под стражей в связи с якобы давлением на потерпевшего Мазура, а потерпевший Кибзун утверждал, что ему угрожал генерал Николай Пыхтин.

Сторона защиты исключила наличие рисков и назвала такие доводы надуманными, без доказательств. По словам адвоката, у Леонова есть семья, нет паспортов, при этом все материалы для экспертиз переданы.

15:15 По возвращению из совещательной комнаты судья вернул жалобу Леонову с возможностью подать ее другому судье и начал рассматривать ходатайство о продлении ему меры пресечения.

13:55 Заседание по рассмотрению ходатайства продлении меры пресечения Михаилу Титову перенесли на вторник, 20 февраля. С соответствующим ходатайством выступила сторона защиты. Основанием стало то, что сегодня суд уже вряд ли успеет рассмотреть ходатайство прокуратуры. В итоге судья принял решение перенести заседание на 20 февраля.

13:14 Дмитрий Леонов выступил с жалобой о том, что зампрокурора Николаевской области Степан Божило нарушал презумпцию невиновности без приговора суда. Он суд обязать прекратить Божило нарушать его право на презумпцию невиновности. Прокуратура настаивает, что эту жалобу должен рассмотреть другой судья. Судья ушел в совещательную комнату для принятия решения по данному обращению.

13:13 Суд по ходатайству защиты приобщил к материалам дела характеристику Дмитрия Леонова, протокол обыска в его доме, ответы с УСБУ областей, что у них нет претензий к Леонову, ответ из санатория во Львовской области, что Леонов с семьей в момент совершения эпизода 2013 года находился у них, показания соучредителей фермерского хозяйства «Поле» об отсутствии причиненного ущерба, медицинские справки о состоянии его здоровья, ответы об уничтожении в 2015 году оперативно-розыскных дел, на материалы которых ссылается прокуратура, решения апелляционного суда об изменении меры пресечения троим фигурантам и отсутствии рисков.

12:11 Адвокат Сергей Войченко попросил суд вызвать около 20 свидетелей, протоколы допросов которых приобщены к материалам ходатайства о продлении меры пресечения. По его мнению, их нужно допросить именно на служебном заседании. Его поддержал второй адвокат Руслан Танабаш.

Сам Леонов также поддержал ходатайство своего защитника и отметил, что эти свидетели даже не знают его.

В свою очередь представители прокуратуры отметили, что дело еще не рассматривается по сути, поэтому они против допроса. По их словам, прокурор сам выбирает, какими материалами поддержать свое ходатайство.

В итоге судья отклонил ходатайство стороны защиты о допросе свидетелей.

11:30 Адвокат Сергей Войченко подает ходатайство о прекращении нечеловеческих условий и просит суд не содержать его подзащитного Дмитрия Леонова в клетке, а посадить возле адвокатов. По его словам, нахождение его подзащитного в клетке искажает общественное мнение, не дает возможности нормально общаться с защитниками, а сам Леонов не является угрозой для присутствующих.

В итоге судья принял решение освободить Леонова из клетки и посадить его рядом с адвокатами.

11:25 Прокурор Ясько просит суд приобщить к материалам дела в качестве характеризующих документов приговор Доманевского райсуда в отношении Леонова, а также протокол об одновременном допросе Дмитрия Леонова и бизнесмена Сергея Кибзуна.

Адвокат Войченко выступил против, так как, по его мнению, обвинение должно было дополнения к ходатайству подавать ранее. При этом он сам также хочет приобщить протокол с очной ставки Кибзуна с Леоновым.

Судья приобщил только протокол об одновременном допросе.

11:18 Представители прокуратуры в этот раз не против того, чтобы журналисты находились в зале судебных заседаний. Как известно, до этого они выступали против нахождения СМИ на судебном процессе, из-за чего заседания проходили за закрытой дверью.

11:01 Первым будет рассматриваться ходатайство в отношении Дмитрия Леонова. Его интересы в суде представляют адвокаты Руслан Танабаш и Сергей Войченко.

Прокуратуру представляют Вадим Ясько и Вячеслав Ерошкин.

Напомним, 29 августа сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения. Михаила Титова поместили под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.