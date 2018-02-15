В Николаеве полиция разыскала серийных автомобильных воров

В Корабельном районе Николаева полицейские разыскали двух парней, на счету которых около 10 автомобильных краж.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, злоумышленники обворовывали транспортные средства, разбивая стекла в окнах или взламывая замки дверей. Чаще всего объектами выбирали не оснащенные сигнализацией авто и оставленные во дворах многоэтажек без присмотра. В большинстве - это транспортные средства марки «ГАЗель» и «ВАЗ». Краденые аккумуляторы и автомагнитолы юноши реализовывали.

Оперативники установили личности злоумышленников и их местонахождение. Местные жители 16 и 21 лет орудовали в том же районе, где и проживали. Они признались в содеянном и рассказали, как совершили около 10 краж. Полицейские изъяли почти все имущество, похищенное у пострадавших - аккумуляторы и автомагнитолы. После проведения экспертиз имущество вернут владельцам.

Отмечается, что некоторые кражи воры совершали в одиночку, иногда совместно. Сейчас следователи Корабельного отдела полиции проводят расследование по всем фактам похищений, во время которого будут установлены все обстоятельства указанных преступлений. Уголовное производство начато по признакам ч. 2 ст. 185 УК Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание от ареста до лишения свободы на срок до пяти лет.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения. Причастность молодых к другим уголовным преступлениям проверяется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала подозреваемого в совершении не менее 14 краж в автомобилях.