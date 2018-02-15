На Одесчине задержали троих жителей Приднестровья, обстрелявших из автомата машину местного фермера

В Ренийском районе Одесской области правоохранители задержали троих иностранных граждан, которые обстреляли автомобиль BMW X5 50-летнего местного фермера.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Инцидент произошел между селами Котловина и Нагорное, когда потерпевший ехал домой.

Водитель в результате стрельбы не пострадал. На его машине правоохранители обнаружили повреждения в виде отверстий от пуль.

Также при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты шесть гильз калибра 5,45 мм и автомат АКС.

Правоохранители установили автомобиль, на котором скрыли злоумышленники (им оказался «Volkswagen Touareg») и ввели оперативный план «Сирена» для их задержания. Автомобиль, в салоне которого находились двое нарушителей, был остановлен в районе Затоки. Еще одного подозреваемого задержали на контрольно-пропускном пункте «Кучурган».

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» от собственных источников в Нацполиции, все задержанные являются уроженцами непризнанного Приднестровья.

Напомним, на Одесчине пограничники задержали сотрудников «МВД» Приднестровья, пытавшихся похитить украинца.