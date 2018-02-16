В Первомайске охранники задержали рецидивиста, который напал на женщину

В Первомайске охранники предприятия задержали подозреваемого в ограблении женщины.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Преступление случилось 15 февраля около 23:00. В полицию позвонил охранник предприятия «Первомайскдизельмаш» и сообщил, что он вместе с напарником задержал грабителя.

К охраннику за помощью обратилась напуганная женщина. Она рассказала, что по дороге домой ее догнал неизвестный мужчина: угрожая ножом, он ударил женщину и отобрал у нее мобильный телефон. Пострадавшая рассказала, что ей удалось убежать от грабителя, но тот продолжил преследование и требовал отдать ему деньги.

«Во время разговора к проходной учреждения подошел неизвестный мужчина, на которого женщина украдкой указала, что это и есть нападавший. Не растерявшись, охранник начал с ним разговор и пытался его отвлечь и удержать возле себя. Но тот пытался убежать. И охранник вместе со своим напарником задержали подозреваемого до приезда полицейских», - сообщили в полиции.

Оперативники установили личность злоумышленника, им оказался 25-летний житель другой области, который в январе освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. В Первомайск он приехал к своему знакомому, у которого жил в течение двух недель.

«Задержанный причастен к совершению разбойного нападения, жертвой которого стала продавщица одного из местных магазинов. Тогда злоумышленник, также угрожая ножом, забрал из кассы 300 гривен. Пострадавшая узнала в задержанном своего обидчика», - пояснили в полиции.

За совершенные преступления злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полицейские выражают благодарность охранникам ОДО «Первомайскдизельмаш» за проявленное мужество и смелость в задержании опасного преступника.

Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Первомайского района и Николаевской области в связи с чем полиция просит гражданам: если вы стали жертвами противоправных действий человека на фото, или владеете информацией, полезной для следствия, сообщите в Первомайский отдел полиции по адресу: улица Грушевского, 29, или же по телефонам (05161) 7-52-02, 102.