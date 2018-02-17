«На пол, с*ка, на пол», - опубликовано видео, как полиция жестко задержала наркоторговца в Баштанке

Полиция показала, как задерживала в Баштанке подозреваемого в организации торговли каннабисом в крупных масштабах.

Видео опубликовано Заводским отделом полиции.

Полицейские окружили машину, но подозреваемый, судя по всему, пытался закрыться внутри. Поэтому оперативники выбили стекло возле водительского сиденья и вытащили наркоторговца со словами «на пол, с*ка, на пол». После этого подозреваемого уложили на газон и надели на него наручники. Несмотря на жесткое обращение при задержании, полицейские подложили под голову подозреваемого его кепку, чтобы он не лежал лицом в грязи.

А пособник организатора наркотрафика во время обыска утверждал, что конопля якобы помогает ему от проблем с сердцем. При этом у него нашли несколько пакетов и банку с каннабисом.

- Выращивал для себя, сам употреблял. Дома три куста росло. Это листья, я просто забыл курицам выкинуть, а более менее – в банке, - говорит пособник.

Напомним, что подозреваемый в организации наркотрафика проходит как взяткодатель в деле Железного и Олефира.