В одном из портов Николаева пограничники не пропустили сирийца, незаконно посещавшего Крым

В субботу, 17 февраля, пограничники Херсонского отряда в одном из портов Николаева не пропустили сирийца, незаконно посещавшего Крым.

Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов, передает inshe.tv.

Во время оформления судна, которое пришло из Италии под флагом Того, пограничники обнаружили гражданина Сирии, незаконно посещал Крым. В 2016 году иностранец дважды пересекал временно закрыт пункт пропуска «Севастополь» на другом судне.

За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники не пропустили сирийца и вынесли решение о запрете въезда на территорию Украины на три года.

Пограничники при оформлении иностранных судов продолжают выявлять граждан, которые нарушают законодательство Украины относительно правил пребывания на временно оккупированной территории АР Крым.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаев не пустили египтянина с поддельным паспортом моряка.