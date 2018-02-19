В Одесской области председатель сельсовета вымогал от бизнесмена $20 тысяч взятки

В Одесской области председатель и сотрудник сельсовета вымогали от местного предпринимателя 20 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«В такую сумму злоумышленники оценили легализацию прав собственности на десять земельных участков на территории поселкового совета, на которой коммерсант уже начал собственный бизнес. Сотрудники СБУ задержали должностных лиц при получении всей суммы взятки на выезде из районного центра», - отмечено в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются другие возможные факты преступной деятельности чиновников.

Сайт «Думская» пишет, что речь идет о председателе Выгодянского сельсовета Беляевского района Андрее Шарандаке.

Напомним, что ранее Центральный райсуд Николаева арестовал с залогом врача тубдиспансера, задержанную при получении взятки.