На Николаевщине будут судить вандалов, которые украли ограждение с 22 могил

В Доманевском районе Николаевской области отец с сыном на протяжении четырех месяцев совершили 22 кражи с мест захоронений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, обращения от местных жителей в районное отделение полиции о похищении металлических ограждений с могил, находящихся на территории кладбища, начали поступать еще с ноября 2017 года.

В свою очередь, оперативники установили, что к кражам причастны отец и сын, которые живут в одном из сел Доманевского района. По словам злоумышленников, на совершение преступления их подтолкнуло тяжелое материальное положение. Преступникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Похищенное изъяли и вернули владельцам.

Сейчас доказана причастность злоумышленников к 22 подобным преступлениям, совершенным на территории районного центра, дело передано на судебное разбирательство.

Напомним, ранее сообщалось, что 29-летнего жителя города Первомайск, который в течение двух месяцев украл 19 ограждений с местного кладбища, осудили почти на пять лет.