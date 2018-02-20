В Вознесенске разыскивают двоих разбойников, которые проникли в дом и ограбили женщину

Ночью 19 февраля в Вознесенске двое неизвестных проникли в дом к местной жительнице и, угрожая физической расправой, ограбили ее.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о происшествии в дежурную часть Вознесенского отдела полиции поступила от пострадавшей около 1:16. По ее словам, злоумышленники пробрались к ней в дом, разбив оконное стекло. Также она сообщила, что неизвестные связали ей руки веревкой, после чего завладели ее ювелирными изделиями и мобильным телефоном и скрылись с места происшествия. На данным момент полиция разыскивает злоумышленников, их приметы:

«Возраст около 25-30 лет, спортивного телосложения, рост около 170-175 см, были одеты в черные куртки, на голове были кепки, а на лице маски», - говорится в сообщении.

Следователи Вознесенского отдела полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Вознесенский отдел полиции по адресу: город Вознесенск, улица Киевская, 24, телефон (05134) 4-54-44, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 декабря прошлого года полиция задержала жителя Николаевщины, который, угрожая своему соседу топором, отобрал у него технику.