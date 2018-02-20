Полиция задержала еще десять подозреваемых в наркоторговле на Николаевщине - они выращивали и фасовали каннабис

На Николаевщине полиция задержала еще десять подозреваемых в причастности к группировке торговцев наркотиками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее в Баштанке задержали организатора торговли каннабисом в крупных масштабах.

К основным задачам «помощников» 40-летнего главаря, который сейчас находится под стражей, относилось выращивание конопли, ее переработка, фасовка и хранение. После продажи каннабиса делец распределял прибыль и заказывал очередную партию. В группировку входили как жители Баштанки и района, так и жители других районов области, в том числе Николаева в возрасте от 30 до 45 лет.

«Производство марихуаны достигло масштабных размеров, поэтому и состояние баштанского наркодельца измерялось миллионами гривен», - сообщили в полиции.

На днях провели еще 10 обысков. По месту жительства подозреваемых изъяли более 5,5 кг готовой к употреблению и расфасованной марихуаны. Также изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье, 134 патрона к нему и взрывное устройство.