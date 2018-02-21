В Николаеве во время ссоры женщина ударила кухонным ножом своего мужа

В Корабельном районе Николаева в понедельник, 19 февраля, во время семейной ссоры женщина ударила ножом своего мужа.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Происшествие случилось в доме по улице Новогодней. Во время совместного распития спиртных напитков между 40-летней женщиной и ее 42-летним мужем произошел конфликт. В результате женщина ранила супруга ножом. Пострадавшего забрала скорая, врачи диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки, а злоумышленница вместе с детьми осталась в доме.

Орудие преступления - кухонный нож изъяли сотрудники следственно-оперативной группы. В отношении женщины решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

В еще одном случае ссора также закончилась ножевым ранением и уголовным производством. 18 февраля в Центральном районе 29-летний мужчина ранил ножом в живот 47-летнего сожителя своей матери.

«В ходе совместного распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, во время которой молодой человек, который ранее уже имел проблемы с законом, ножом ударил мужчину в живот», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске во время ссоры 61-летняя жена нанесла ножевое ранение своему 65-летнему мужу.