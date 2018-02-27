В Первомайске грабитель ворвался в дом мужчины и похитил электронные весы

В Первомайске полиция задержала подозреваемого в ограблении.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Около полуночи 25 февраля полицейским позвонил 29-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой грабителя.

«В его домовладение, повредив входную дверь, неожиданно ворвался неизвестный мужчина. Спасаясь от злоумышленника, напуганный домовладелец скрылся в одной из комнат. Из своего укрытия он видел, как грабитель, найдя электронные весы, забрал их и скрылся», - сообщили в полиции.

«Злоумышленник, перед тем как совершить преступление, уже приходил к хозяину дома, намереваясь совершить кражу, но тот не открыл ему. Возмутившись, злоумышленник через некоторое время вернулся и, выбив дверь в доме, проник в него и отобрал имущество», - уточнили в прокуратуре Николаевской области.

Благодаря описанию грабителя полицейские в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. По словам задержанного, во всем виновата водка, которую он употреблял накануне. Сейчас подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Также в прокуратуре уточнили, что подозреваемого арестовали на два месяца на время следствия. Граждан, которые стали жертвами злоумышленника, или владеют информацией, полезной для следствия, просят обратиться в дежурную часть Первомайского отдела полиции по телефонам (05161) 7-52-02 или 102 и Первомайскую местную прокуратуру по телефону (05161) 4-36-07.

Напомним, что ранее на Николаевщине полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших дом и угрожавших хозяину.