Жителю Первомайска продали машину, которая скрылась с места ДТП и находилась в розыске

Житель Первомайска в Киеве купил «Volkswagen Passat», на котором ранее скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщили в Региональном сервисном центре МВД в Николаевской области.

Автомобиль мужчина купил на основании доверенности, а уже на Николаевщине решил перерегистрировать его на свое имя. Во время проверки обнаружили, что эта машина была участником ДТП, скрылась с места аварии, а потому находилась в розыске.

«В другом случае жителю Ивано-Франковской области не удалось получить водительское удостоверение в сервисном центре МВД. 35-летний мужчина обратился к администраторам в Новой Одессе, но оказалось, что он разыскивается полицией за дезертирство», - добавили в сервисном центре.

Напомним, ранее сообщалось, что двое жителей Николаевщины пытались перерегистрировать автомобили с «перебитыми» номерами кузова.