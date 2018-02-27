В Польше задержали подозреваемых в первом поджоге офиса союза венгров в Ужгороде

Правоохранители Польши совместно со своими украинскими коллегами задержали подозреваемых в поджоге в начале февраля офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде Закарпатской области.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Шарина передает Onet.pl.

Как сообщается, трое граждан Польши были задержаны 21 и 22 февраля.

«В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а в отношении третьего задержанного - поручительство и полицейский надзор», - рассказал Шарин.

В Агентстве внутренней безопасности Польши отметили, что рассматривают мотивы злоумышленников и отслеживают их иностранные контакты.

Ранее сообщалось, что 4 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров. Позже стало известно, что в поджоге подозреваются двое праворадикалов из Польши. При этом в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде произошла аналогичная атака на здание союза венгров.