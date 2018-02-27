Полиция разыскивает мужчину, который ограбил продавщицу в николаевском магазине

Полиция Николаева устанавливает личность мужчины, который 16 февраля сорвал с женщины-продавца ювелирные украшения в одном из магазинов города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 1:30 в магазине «Евромаркет», который находится на проспекте Центральном, 157 неизвестный ограбил женщину-продавца, сорвав с нее цепочку и серьгу.

По данному факту следователи Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство (ч. 1 ст. 186 УК Украины «Грабеж») и проводится расследование.

«Если вы узнали на видео мужчину и можете предоставить информацию по установлению его личности и местонахождении, просьба обращаться по телефонам: (093) 970-24-57, (063) 839-82-28 или в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8», – обращаются к николаевцам полицейские.

Напомним, что в Снигиревке вор сначала украл из супермаркета коньяк с колой, а потом вернулся за пивом с орешками.