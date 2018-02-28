В Одессе в квартире полиция обнаружила тело 29-летней женщины без головы

Полицейские Одессы расследуют жестокое убийство молодой женщины, обезглавленное тело которой было найдено в квартире на улице Средней.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Сообщение поступило в Хмельницкий отделения полиции 27 февраля примерно в 23:00. Установлено, что погибшая - хозяйка квартиры, 1989 года рождения.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и принимают меры по установлению свидетелей и очевидцев преступления.

Открыто уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство).

Напомним, в николаевской квартире нашли мумифицированное тело женщины.