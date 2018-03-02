На Николаевщине несовершеннолетний парень пытался ограбить женщину, ему помешали прохожие

В Снигиревке Николаевской области неравнодушные граждани задержали злоумышленника, который на их глаз пытался ограбить женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в районный отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный ее ограбил. По ее словам, по пути домой, она почувствовала толчок в спину и упала, после чего мужчина схватил ее сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами в размере 100 гривен и тремя мобильными телефонами и пытался убежать.

Однако женщина начала звать на помощь и прохожие, которые находились неподалеку, догнали грабителя и держали его до приезда полицейских.

Правоохранители установили личность преступника, им оказался 16-летний местный житель. Отобранное имущество правоохранители изъяли и вернули владелице.

На данный момент он задержан, следователями начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 186 («Грабеж»), санкция, которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду 14 февраля сотрудник спецподразделения КОРД помог женщине, у которой неизвестный украл сумку.