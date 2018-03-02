Создатель «лохотрона»: В Киев вернулся основатель первой украинской финансовой пирамиды

Первый украинский миллионер и основатель скандальной финансовой пирамиды «Меркурий» Семен Юфа вернулся в Украину.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

В начале 90-х название кооператива «Меркурий» было известно на всю страну. Создатели пирамиды обещали украинцам большие дивиденды, однако все это оказалось обманом. В те времена, по самым скромным подсчетам правоохранителей, структуры Юфы зарабатывали до 4 миллионов долларов в день. Именно деятельность основателя бизнеса привела к появлению такого слова, как «лохотрон».

Против Юфы возбудили уголовное дело за мошенничество, но до логического конца его так и не довели. А сам бизнесмен в 1994 году выехал из Украины. С аферистом из прошлого журналистам удалось встретиться случайно – тот недавно приехал из Израиля к своему бизнес-партнеру.

Бывший следователь УБОПа Анатолий Фесун, который расследовал деятельность бизнесмена, считает его возвращение в Украину неслучайным.

«Дела не закончены, их же никто не закрыл. Я думаю, он так не мог появиться. Это был договорняк. Его задача была мозг. Он же мозг всего этого. Он создавал», — говорит экс-милиционер, который до сих пор называет кооператив «Меркурий» мафиозной структурой и сравнивает с итальянской «козанострой» и азиатскими «триадами».

Фесун вспоминает, что фамилия бизнесмена фигурировала во множестве уголовных дел и в отношении неуплаты налогов, и отмывания денег, и касательно махинаций.

Однако сам Юфа, сказано в сюжете, позиционирует себя как жертву. Он утверждает, что в 90-х у него «отжали » успешный бизнес и выгнали из страны.

«Меня выгнали из страны физически, отжали весь мой огромный успешный бизнес, и мне семью отдали только через девять месяцев, чтобы я молча исчез и сидел в Израиле», — утверждает он.

Сейчас аферист-легенда раскручивает новые проекты, один из них напоминает финансовую пирамиду, а другие более приземленные – он открыл на Житнем рынке пельменную, а на Крещатике возле Бессарабского ларек с шаурмой.

Напомним, организатор финансовой пирамиды «VikSsi» в Николаеве до сих пор скрывается от следствия – по нему ведут два дела.