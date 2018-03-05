В Николаеве суд отправил в тюрьму девушку, которая убила своего 28-летнего пьяного мужа

Ленинский районный суд Николаева приговорил к пяти годам тюрьмы девушку, которая в ходе ссоры нанесла своему 28-летнему сожителю смертельное ножевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда.

Ранее сообщалось, что 15 ноября 2017 года в Николаеве в ходе ссоры женщина ножом нанесла смертельное ранение 28-летнему сожителю. Как сообщала пресс-служба полиции, позже выяснилось, что она была в состоянии алкогольного опьянения. При этом девушка сначала заверяла, что мужчина пришел домой уже с ножевым ранением и умер, так и не сообщив, что с ним произошло. Одна после того, в отделе полиции, девушка призналась в содеянном. По ее словам, они вместе с сожителем распивали спиртные напитки, после чего возникла словесная перепалка, в ходе которой девушка убила мужчину.

В решении суда говорится, что обвиняемая признала себя виновной и показала, что ее сожитель часто ее бил. Также, по ее словам, в тот день он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и продолжил употреблять спиртное, после этого начал бить ее кулаком по лицу, дергал за волосы и душил, причинив телесные повреждения. После чего она выбежала на кухню, взяла нож и хотела напугать, и когда он уже сидел на диване, успокоившись, ударила его в левое плечо ножом, после чего он сказал, что ему плохо. Она пыталась оказать ему помощь, однако он умер.

В свою очередь, суд не счел действия обвиняемой такими, которые были совершены в состоянии необходимой обороны.

Отмечается, что обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемой, является искреннее раскаяние, наличие у нее на содержание малолетнего ребенка, совершение преступления вследствие неправомерных действий потерпевшего.

В итоге, Ленинский районный суд признал девушку виновной в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.