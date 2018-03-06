В Первомайске полицейские по «горячим следам» задержали посетителя, укравшего из сейфа заведения деньги

Ночью в субботу, 3 марта, в Первомайске полицейские задержали посетителя, который украл из сейфа одного из развлекательных заведений города денежные средства в размере 2600 гривен.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУ НП Николаевской области.

Сообщается, что в полицию обратилась 25-летняя администратор данного развлекательного заведения и сообщила о том, что несколько минут назад один из посетителей их заведения украл из сейфа, в котором хранилась выручка, 2600 гривен.

В свою очередь, сотрудники полиции, пообщавшись с заявительницей, узнали, что женщина на несколько минут отошла от своего рабочего места, в результате чего вор воспользовался ее отсутствием и похитил из кассы деньги. Администратор по возвращению на рабочее место увидела происходящее и пыталась остановить вора, однако тот убежал вместе с похищенными деньгами.

В течение часа по горячим следам полицейские установили личность грабителя, в котором потерпевшая узнала своего обидчика. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчину задержали, после чего он признался в содеянном преступлении, рассказав что воспользовался возможностью и похитил денежные средства.

«По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж»). На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия», - говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине несовершеннолетний парень пытался ограбить женщину, но ему помешали прохожие.