В Польше пограничники задержали двух украинцев со 160 килограммами черной икры

На польско-украинском дорожном пункте пропуска через государственную границу Кросценко-Смильница задержали двух украинцев, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру.

Об этом сообщается на сайте пограничной службы Польши.

"Пограничники нашли в автомобилях банки и пластиковые контейнеры без этикеток. Водители, граждане Украины, транспортировали икру сибирского осетра без разрешения на ее перевозку. Они утверждали, что являются курьерами и должны доставить товар во Львов", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 млн злотых (более 350 тыс. долларов).

Напомним, пограничники задержали мужчину, который обмотавшись колбасой и сыром, пытался проехать в Крым