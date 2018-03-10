В США брачный аферист втирался в доверие к женщинам и отобрал у них миллион долларов

В США брачный аферист Дерек Аллдред с 2010 года придумывал себе фальшивые имя и биографию, знакомился с женщинами в интернете, втирался к ним в доверие, а потом опустошал их банковские счета, кредитные карты и шкатулки с украшениями.

Об этом сообщает «Медуза».

Часто он поддерживал связь с несколькими женщинами одновременно и использовал средства одних, чтобы оплачивать подарки другим. Почти семь лет Аллдреду не предъявляли серьезных обвинений, но в 2017 году его все-таки задержали.

Аллдред обычно искал потенциальных жертв на популярном американском сайте знакомств для людей старше 50 лет – OurTime.com. Ориентировался на вдов или разведенных женщин с детьми. Свое настоящее имя он называл редко – у него было 38 псевдонимов. Чтобы расположить к себе новых знакомых, он тщательно конструировал выдуманную биографию: представлялся соискателем докторской степени в Университете Миннесоты, отставным военным, врачом, бизнесменом, волонтером в приюте для бездомных и инвестиционным банкиром. На первом свидании с 46-летней Линдой Диас в ресторане он прочитал молитву перед едой. Диас, консервативная христианка из Техаса, была потрясена и глубоко тронута.

Легенда всегда подкреплялась надежными доказательствами – чтобы не возникло и малейших сомнений в честности Аллдреда. Тем, кто считал его бывшим военным, он с удовольствием демонстрировал военную форму, дипломы к медалям «Пурпурное сердце» и «Серебряная звезда», а также сертификаты о прохождении специальной военной подготовки. Стюардессе Мисси Брандт мужчина говорил, что изучает политическую науку в Университете Миннесоты – и у него действительно был пропуск в учебные корпуса и даже электронная почта на домене университета. Мошенник мог часами разговаривать по телефону со своим адмиралом или дочерью Сарой – ни того, ни другой не существовало в реальности, но потерпевшие рассказывают, что из трубки доносились голоса собеседников.

Большинство пострадавших от действий афериста – женщины с высшим образованием и стабильным доходом, переживающие временные жизненные трудности: будь то тяжелый развод, потеря работы или восстановление после болезни. Аллдред любил играть роль спасителя, который возьмет на себя решение всех финансовых вопросов и поддержит морально. Впоследствии происходило обратное: средства на оплату ресторанов, дорогих отелей, совместного отдыха, аренды жилья и покупку подарков он брал с кредитных карт, сберегательных и пенсионных счетов самих жертв. Доступ к ним он получал, добиваясь полного доверия женщин, - или просто крал. Поскольку Аллдред часто состоял в нескольких отношениях одновременно, одни женщины, не подозревая об этом, оплачивали подарки другим его подругам. Доходило до совсем нелепого: в гости к Мисси Брандт он приходил с собакой Линды Диас, которую называл своей.

Постепенно встречаться с Аллдредом становилось невыносимо – его жизнь превращалась в череду несчастий: то его несуществующая дочь попадала в реабилитационную клинику, то он сам – в аварию на мотоцикле; он не вылезал из кабинетов врачей – якобы давали о себе знать старые боевые ранения. Когда одна подруга подвозила «пострадавшего» до больницы, через несколько минут его оттуда забирала другая. Устав от исчезновений и вечных отговорок, многие предпочитали прекратить отношения. Мошенник почти не возражал и перебирался к следующей жертве. Вскоре женщины понимали, что бывший бойфренд лишил их всех или значительной части сбережений, разрушил кредитную историю и толкнул в объятия коллекторских агентств. Утверждается, что всего в период с 2010 по 2017 год Дерек Аллдред мог украсть у жертв до миллиона долларов.

Одинокие женщины – не единственные жертвы мошенника; за ним числятся неоплаченные счета в отелях, аферы в страховом бизнесе и медицине. Каким-то образом ему без труда удавалось получать членства в загородных клубах и даже втереться в доверие к настоящим ветеранам военно-морского флота.

Рано или поздно пострадавшие понимали, что не одиноки, - в том числе благодаря публикациям в сети. Обманутые Аллдредом женщины создали нечто вроде сетевого сообщества, где делились своими историями, поддерживали друг друга, пытались отслеживать его дальнейшие передвижения и решали, как наконец привлечь его к ответственности.

17 мая 2017 года Дори, жительница маленького городка Колони в штате Техас, проводила своего нового бойфренда в гости к родственникам и из любопытства стала листать фотографии в айпэде, который он оставил дома. Там неожиданно обнаружился скриншот из инстаграма некоего Дерека М. Аллреда: на фото был ее друг Ричи в больничной койке, в подписи к фото он благодарил друзей за поддержку и пожелания здоровья. Дори вбила в гугл загадочного Дерека М. Аллреда и сразу поняла, что пора обращаться в полицию. Заявление принимала женщина-офицер, она отнеслась к нему очень серьезно. Аллдреда объявили в федеральный розыск и задержали уже в конце мая.

В декабре 2017 года, за несколько дней до Рождества, Дерека Аллдреда признали виновным по двум эпизодам присвоения чужых личных данных и одному эпизоду почтового мошенничества – теперь ему грозит до 24 лет тюрьмы. Пострадавшие надеются, что он проведет за решеткой достаточно времени, чтобы вернуться уже стариком, неспособным вскружить голову новым жертвам и добраться до их банковских счетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев вернулся основатель первой украинской финансовой пирамиды.