На Николаевщине мужчина до смерти забил жену, потому что она «слишком вежливо общалась с гостем»

Сотрудники Березанского отделения Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по подозрению в убийстве 34-летней местней жительницы задержали ее мужа.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение о том, что в доме одного из сел района было обнаружено тело женщины в полицию поступило от медиков.

«На месте происшествия полицейские установили, что накануне к супругам пришли двое знакомых мужчин. Хозяева организовали застолье. После того, как гости разошлись, мужчина начал жаловаться жене, что она слишком вежливо общалась с одним из товарищей. Женщина отрицала, это разозлило мужчину, и он начал бить ее сначала руками, а когда та упала, продолжил наносить удары ногами. После этого оставил ее и ушел. Когда муж вернулся, женщина уже не подавала признаков жизни. Поняв, что натворил, он побежал к матери, чтобы та вызвала врачей. Медики же в свою очередь лишь констатировали смерть потерпевшей», – говорится в сообщении.

37-летнего мужчину, который даже не скрывался и находился дома, правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Первомайске мужчина на почве ревности нанес сопернику многочисленные телесные повреждения, от которых тот скончался.